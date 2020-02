“Um grupo torna-se sempre mais unido se tiver algo para odiar”

“As revoluções mudam regimes, mas nem sempre conduzem a democracias.” As palavras são de Fathali Moghaddam, professor de psicologia na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Natural do Irão, Moghaddam especializou-se em psicologia da democracia e das ditaduras depois de ter vivido as consequências da revolução iraniana em 1979. Fala das consequências da globalização, culpa os responsáveis políticos pelo medo e ansiedade que os desafios de uma sociedade mais aberta trouxeram consigo e lembra que a união de um grupo é tanto maior se existir um alvo para odiar.

