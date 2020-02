Álvaro Barreto (1936-2020): Um trânsito permanente entre empresas e política

Após meses de internamento, Álvaro Barreto, 84 anos, morreu esta segunda-feira num hospital de Lisboa. Foi ministro com seis chefes de Governo, de Carlos Mota Pinto a Francisco Pinto Balsemão, de Sá Carneiro a Mário Soares, de Aníbal Cavaco Silva a Pedro Santana Lopes. Participou em diversas fórmulas governativas, do bloco central à sucessão de Durão Barroso por Santana Lopes, passando pelo início da década do cavaquismo. Esteve à frente de seis pastas, da Indústria à Agricultura, da Integração Europeia ao Comércio e Turismo, das Actividades Económicas ao Trabalho. Fez um percurso de trânsito permanente entre o mundo empresarial e a política, a Assembleia da República e os conselhos de administração, os grupos económicos e os ministérios.

