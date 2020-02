Senior Love Triangle: uma história de amor a três, na terceira idade

Will e Jeanie despedem-se com um beijo nos lábios, diante do lar onde ela reside, na cidade de Los Angeles. Jeanie segue depois para dentro. Will vê-a entrar, dá a mão a Adina e juntos continuam o seu caminho. No regresso, dentro do autocarro, a fotógrafa Isadora Kosofsky pergunta ao octogenário: "Então, a Jeanie é a sua namorada e a Adina é a sua melhor amiga?" A resposta de Will foi uma risada, apenas. Na verdade, Will mantinha com Jeanie e Adina um triângulo amoroso — consentido, de certa forma, mas ressentido pelos três.

A história é longa e remonta a mais de dez anos. Quando estava na casa dos 70, William, um veterano da Segunda Guerra Mundial, apaixonou-se por Adina, uma mulher mais velha, de origem suíça que escapou ao Holocausto e que foi, durante a vida, linguista e intérprete de cinco línguas. Deram início a um relacionamento amoroso e decidiram viver juntos. A relação manteve-se durante anos, resistindo mesmo à mudança de Will para um lar sénior. "No primeiro dia, no novo lar, William apaixonou-se por Jeanie", explica Kosofsky no interior do seu fotolivro Senior Love Triangle. "Ela era uma mulher muito calorosa, extrovertida, actriz e mãe de quatro, e William sentiu uma atracção imediata." Ele não quis escolher entre as duas mulheres.

"Quando o Will apresentou Adina a Jeanie, elas não aceitaram imediatamente a nova dinâmica", explica Kosofsky. "A Jeanie, em particular, não estava interessada no triângulo, pois pensava que tinha encontrado o homem por quem sempre esperou, a sua última oportunidade no amor." A relação entre os três revelou-se difícil, conturbada. Os ciúmes, a ira de Will, a preocupação e bloqueio das famílias delas tornaram a manutenção da relação quase impossível. Mas dela provinha algo que faltava aos três. "A sua aliança era um escudo contra a solidão", descreve Kosofsky. "Eles encontraram um sentido de casa e de comunidade uns nos outros. Mas a excitação que sentiam por ir contra as normas também revelava tristeza. Eu senti a dor que estava abaixo da superfície do seu romantismo. E quanto mais o trio tentava escapar-lhe, mais a verdade do que tentavam evitar os engolia."

Will era um homem instável, ciumento. Kosofsky recorda o episódio em que Will esmurrou outro idoso, no lar, por conversar com Jeanie. Nesse dia, foi expulso da residência. E esse foi o início de uma série de peripécias que viria a condenar a relação. "Eu tive uma vida rotineira", explicou Jeanie, de 74 anos, à fotógrafa. "Não quero viver assim o resto da minha vida. Quero ser livre. (...) Eu não quero vestir o traje da maturidade." Quando os técnicos do lar deixaram de permitir as visitas de Will, Jeanie perguntou: "É da vossa conta quem eu meto na minha cama?" Adina, mais comedida, dizia que "existem muitos tipos de amor". Temia, acima de tudo, perder o companheiro de tantos anos e ia permitindo a manutenção do triângulo.

A relação acabaria por terminar. Internamentos hospitalares, o regresso a casa de familiares e, por fim, a morte ditaram o fim. A abertura os três ao trabalho de Kosofsky permitiu que hoje, a partir dele, se coloquem questões relevantes relacionadas com a vivência sénior que são, por vezes, evitadas em sociedade. O que é o amor na terceira idade? Quais são as necessidades que mantemos, enquanto seres humanos, perto do final das nossas vidas? É permitido a um idoso expressar-se romântica e sexualmente?

"A ligação que se formou entre Jeanie, Will e Adina revela que existem necessidades, ansiedades e contradições que são intemporais", refere o comunicado enviado ao P3 pela alemã Kehrer Verlag. E é por esse motivo que o fotolivro Senior Love Triangle, que foi tema central de uma palestra do TED X, é visto pela editora como "um trabalho visual revolucionário que toca as questões do envelhecimento, da intimidade, que questiona a natureza universal do amor e da monogamia".

O trabalho de Kosofsky recebeu atenção por parte de meios de comunicação de todo o mundo, entre eles New York Times, TIME, New Yorker, Stern, Le Monde, The Guardian, Slate. No P3, a fotógrafa publicou Love The One You Are With, em 2016, sobre deficiência e sexualidade, e I Want To Go Home, no ano anterior, sobre Vinny, um adolescente de 13 que cumpria pena no Centro de Detenção Juvenil de Albuquerque, nos Estados Unidos.