O verdadeiro perigo social

Cara Cristina Miranda,

Não acho que seja considerado um “perigo social” alguém que é branco, heterossexual, anti-marxista, anti-feminista, anti-drogas e pró-vida. Creio que seja um perigo social quem não se apercebe da plataforma privilegiada que tem a seu dispor para vender “inverdades” disfarçadas de factos ideológicos sobre o estado da sociedade.

Em primeiro lugar, apresento-lhe o conceito de feminismo, de acordo com um estudo executado na Universidade de Princeton: “Feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que têm como objectivo comum: direitos equânimes (iguais) (...) Envolve diversos movimentos, teorias e filosofias que advogam pela igualdade entre homens e mulheres.”

Na verdade, muitas feministas são extremistas e chegam a advogar pela inferioridade masculina em prol da supremacia feminina. No entanto, será que é sábio condenar um movimento que, de facto, lhe concedeu os direitos que merece? É necessário ir ao fundo da questão, à origem do conceito, e perceber que vale a pena assumirmo-nos como feministas, sem vergonha. Não nego o valor da sua determinação em “nunca baixar os braços”, mas pessoalmente não conseguiria sequer levantar os braços sem ter em consideração o legado deixado por muitas mulheres no início do século XX que lutaram por ter voz.

Em segundo lugar, não é “ser branca” que é considerado grave, pois também o sou. O que é grave é não ter noção dos privilégios que advêm do simples facto de ser branco. Não digo que os brancos são a razão dos males do planeta, mas histórica e factualmente discriminámos, escravizámos, dominámos países e povos. Ninguém diz que as tais minorias que menciona são “puras, castas e coitadinhas”, mas diga-me, com sinceridade, acha que alguém que não seja branco tem as mesmas oportunidades, tendo as mesmas qualificações, que um branco? Se respondeu “sim”, desengane-se.

Em terceiro lugar, ser heterossexual não é pecado. O que é pecado é, enquanto heterossexual cristão, colocar no mesmo “saco” o amor de um homem por um homem, de uma mulher por uma mulher e de um adulto por uma criança. Enquanto cristã, o maior ensinamento que Deus me deu foi “amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei”. Quem sou eu para impedir outrem de amar? Agora, colocar ao mesmo nível o amor de duas pessoas do mesmo género e de actos de pedofilia, argumentando que esta defesa da “liberdade de amar” escala para longe demais, é descabido e uma falácia.

Em quarto lugar, não sei se tem conhecimento das atrocidades cometidas pelas Cruzadas cristãs na Idade Média em prol da ideologia judaico-cristã, estipulada na Bíblia. Esta ideologia matou milhões. Apesar deste passado, será o cristianismo em si maléfico? Será o cristianismo uma má ideologia que conduziu (e conduz) cristãos e católicos a cometer crimes contra “infiéis”? Terá a religião cristã perdido valor na actualidade à custa dos erros do passado? Foi, de facto, uma falsa interpretação feita pelos judaico-cristãos da altura, tal como o marxismo foi mal aproveitado. A ideologia não poderá ser encarada como o diabo que inverte os valores sociais, não pode ser visto pela utilização que teve no passado.

Em quinto lugar, dados relativos a 2017, do Eurostat, indicam que em Portugal houve uma diminuição geral do número de casos de aborto, sendo que a maioria das mulheres que recorre ao mesmo se situa na faixa etária entre os 45 e os 49 anos. Como vê não são as “adolescentes com 12 abortos no currículo”: aliás, foi verificada uma maior queda de interrupções (10%) na faixa etária 15 aos 19 anos.

Por último, não é o facto de ser branca, heterossexual, anti-marxista, anti-drogas, pró-vida que a torna um perigo social. É disfarçar afirmações baseadas em calúnias como factos. É mostrar-se como portadora da “verdade” que toda a gente tem medo de dizer, quando é apenas preconceito injustificado. Eu sou branca, sou heterossexual, não concordo com o aborto moralmente e não me considero um perigo social. O perigo social não está em quem se apresenta ser, mas sim em não tolerar quem se apresenta ser o que a senhora não é.