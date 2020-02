Carlos Alexandre e o segredo de justiça

Parece que o juiz Carlos Alexandre ficou incomodado com o facto de o primeiro-ministro publicar no site do Governo as respostas que deu ao inquérito de Tancos. E como tal, fez uma queixa ao Ministério Público. Portanto, a ver se eu entendi bem: quando o juiz Carlos Alexandre foi à SIC e à RTP falar da Operação Marquês (mais ou menos pela mesma altura em que toda a gente percebeu que é possível que um juiz possa não ser totalmente imparcial em relação ao caso que investiga ou que possa publicamente emitir opiniões sobre trâmites judiciais de processos em curso), não houve aí qualquer ameaça ao segredo de justiça...

Bem vistas as coisas, é capaz de ter razão: o primeiro-ministro não tinha nada que se antecipar em furar o segredo de justiça. Afinal, um juiz é alguém com muito mais habilitações para o fazer eficazmente. A atitude do primeiro-ministro configura portanto uma usurpação de funções perfeitamente inqualificável!

Alípio J M Soeiro, Lisboa

António Costa e o segredo de justiça

Quando António Costa publicou no site do Governo as suas respostas às perguntas relacionadas com o assalto a Tancos e formuladas pelo juiz Carlos Alexandre comportou-se como um qualquer delinquente que não cumpre deliberadamente a lei. Se o Ministério Público não levantar um processo à conduta de António Costa então, a partir de tal situação, todo e qualquer cidadão poderá agir da mesma forma. A partir desse momento valerá tudo para divulgar o que qualquer um, arguido ou testemunha, quiser. Nunca me tinha passado pela cabeça a hipótese de ver o primeiro-ministro de Portugal a colaborar, activa e conscientemente, na fuga de informação. Foi dado um péssimo e inadmissível exemplo. Foram ultrapassados todos os limites e o Ministério Público não pode olhar para o lado. Aguardemos para ver se a justiça em Portugal ainda tem hipótese de ser algo que possa ser lavado a sério pelos portugueses ou não...

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

O tiro no pé

Acerca da discussão, na AR, do OE, parece-me que não foi Rui Rio quem deu um tiro no pé quando propunha a redução do IVA sobre a electricidade para 6%, acabando por deixar cair esta proposta. A maneira quase insultuosa como António Costa se referiu a esta proposta de Rui Rio/PSD foi uma provocação que vinha a calhar, às maravilhas, à sua governação, pois parecia um duplicado da crise dos professores que deu o empurrão à vitoria do PS. Só que Rio retirou-se a tempo e deixou Costa e Centeno a remoerem um trunfo que lhes fugiu por entre os dedos à ultima da hora; daqui em diante, o PS já não pode continuar a atirar para a troika e para o governo do PSD/CDS, as dificuldades que vai ter nesta legislatura sem a “geringonça”.

Duarte Dias da Silva, Lisboa