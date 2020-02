Novo balanço na China faz subir total de mortes para 910

Este domingo, 97 pessoas morreram infectadas com o novo coronavírus na China, de acordo com um balanço da Comissão Nacional de Saúde. Destas, 91 mortes ocorreram na província de Hubei, segundo um comunicado da comissão de saúde local, citado pela Reuters.

O número de mortes resultante do surto de pneumonia causado pelo novo coronavírus (2019-nCoV) ascende agora a 910, das quais 908 na China continental.

A maioria das mortes deste domingo foram confirmadas na cidade de Wuhan, capital da província, que se acredita ser o epicentro da epidemia. 73 pessoas morreram em Wuhan no domingo, com 1921 novos casos confirmados. Desde o início do surto, a cidade perdeu 681 vítimas da infecção.

Houve 2618 novos casos detectados em Hubei este domingo, fazendo ascender o total da província para 29.631. A província totalizava, no final de domingo, 871 vítimas mortais devido ao surto.