Dar de comer à praga: gafanhotos adoram as alterações climáticas

No mês passado, um avião da Ethiopian Airlines proveniente do Djibuti preparava-se para aterrar no aeroporto de Dire Dawa, a segunda maior cidade da Etiópia, quando um enxame de gafanhotos envolveu a aeronave, chocando com os pára-brisas e entrando no motor, pondo em perigo o aparelho e obrigando os pilotos a alterarem a rota para Adis Abeba, a capital.

