Aos 40, o Partido dos Trabalhadores combate um Governo “inimigo” e digere as tensões internas

A 10 de Fevereiro de 1980, o Colégio Nossa Senhora de Sion, uma escola católica centenária num dos bairros mais exclusivos de São Paulo, foi o local escolhido para o acto fundador do Partido dos Trabalhadores (PT). Nesse dia, o elegante edifício de linhas clássicas recebia um grupo heterodoxo composto por dirigentes sindicais, académicos, antigos guerrilheiros e católicos progressistas. A aparente contradição entre o luxo de um colégio católico privado e as raízes operárias de um partido que pretendia representar a classe trabalhadora brasileira foi apenas a primeira das quatro décadas de história do PT.

Continuar a ler