Pombal destina 14 antigas escolas primárias para turismo

São 14 as antigas escolas primárias do concelho de Pombal, no distrito de Leiria, que vão integrar uma hasta pública destinada a potenciar projectos de desenvolvimento turístico, anunciou nesta segunda-feira o município.

A Câmara Municipal de Pombal avança que a iniciativa pretende “estimular o investimento privado no sector do turismo” e contribuir para a “criação de riqueza” e para a “valorização das comunidades e dos recursos endógenos do território”.

Os estabelecimentos de ensino a ceder situam-se nas freguesias de Abiul, Carriço, Louriçal, União das Freguesias de Santiago e São Simão e Albergaria dos Doze e Vila Cã, e apresentam tipologias entre uma e três divisões.

Segundo a autarquia, o arrendamento tem como objectivo ainda a “manutenção e preservação” dos edifícios, ficando as intervenções necessárias a cargo do arrendatário.

O valor-base de licitação varia entre os 50 e os 100 euros mensais, consoante o número de salas, sendo os contratos celebrados por um período de 25 anos, automaticamente renovável por períodos sucessivos de cinco anos.