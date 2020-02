Já há mais um CicloExpresso a funcionar em Aveiro

Lembra-se do CicloExpresso das Barrocas? O projecto que pretendia incentivar o uso da bicicleta nas deslocações para a escola não só continua, como acaba de estender-se a outra zona de Aveiro. Ao “comboio” de bicicletas que, duas vezes por semana, percorre algumas artérias do centro da cidade em direcção à Escola das Barrocas, junta-se, agora, uma outra caravana, que tem como destino a Escola João Afonso. Neste momento, existem já três CicloExpresso no país: três em Lisboa e dois em Aveiro.

A iniciativa, recorde-se, consiste num grupo de crianças que vão para a escola de bicicleta, acompanhadas por adultos monitores, normalmente pais de algumas das crianças. Tal como um “comboio” regular, o CicloExpresso tem um percurso e horário definidos, e qualquer criança pode “embarcar” nele até à escola. O objectivo é promover a mobilidade sustentável para a escola através de uma alternativa de deslocação divertida e segura, contribuindo para a autonomia e saúde das crianças.

Depois da experiência positiva nas Barrocas, que está já a entrar no seu terceiro ano consecutivo, a ideia acabou por evoluir, com naturalidade, para a criação de um segundo “comboio”. “Algumas crianças que estavam no 4.º ano de escolaridade passaram para a escola João Afonso e os pais entenderam por bem manter esta aposta nas viagens de bicicleta para a escola”, refere Joana Ivônia, na associação Ciclaveiro e uma das promotoras do Ciclo Expresso.

O “comboio” da Escola João Afonso – igualmente gratuito e “comandado” por alguns pais voluntários - está a funcionar às quartas e sextas-feiras com partida às 8h05 da praceta da Metalomecânica nas Barrocas, passando pela Lourenço Peixinho e Sé até chegar à Escola João Afonso, tendo o regresso marcado para as 13h25. Com essa garantia: existe a possibilidade de ajuste do percurso e horário para incluir mais crianças.

Neste momento, e ainda em fase de arranque, o CicloExpresso da João Afonso integra “quatro a cinco crianças”. Já o das Barrocas “tem um grupo fixo de sete crianças”, com reforços pontuais, nomeadamente em dias com condições climatéricas mais favoráveis.

Uma das vantagens do “comboio” prende-se com o facto de as crianças “não terem de ir com os seus pais, pois nem todos têm horários ou locais de trabalho que permitem participar neste comboio”. Cabe, assim, aos que têm essa possibilidade assegurar a condução e segurança do grupo.

Iniciativa tem vindo a ser reconhecida

Os CicloExpressos, garantem os seus promotores, têm vindo a obter reconhecimento público. Em Aveiro, mais concretamente a Escola Básica das Barrocas recebeu um “prémio de envolvimento família-comunidade pelo seu trabalho com o CicloExpresso das Barrocas”. Já o CicloExpresso do Oriente, que leva crianças às escola no Parque das Nações em Lisboa, foi “reconhecido pela revista da Organização Mundial de Saúde (OMS) como um exemplo de promoção da actividade física”.