O que se fazem os premiados ao Óscar depois de o receber?

Depois de serem chamados ao palco, dos agradecimentos de circunstância e discursos mais ou menos inspirados, há uma festa que é obrigatória para todos os premiados com Óscares: a do Governors Ball, onde as estatuetas são gravadas com os nomes dos vencedores.

O evento acontece no último andar do Hollywood & Highland Center — o mesmo edifício onde se realiza a cerimónia. Este ano foi a vez de os actores Renée Zellweger, ​​Laura Dern, Joaquin Phoenix e ​Brad Pitt, e os realizadores Bong Joon-ho e Taika Waititi, entre outros, festejarem, num ano em que a passadeira vermelha se vestiu de preocupações com a sustentabilidade.

Enqunato esperavam que as suas estatuetas fossem baptizadas com os seus nomes, o melhor actor secundário, Brad Pitt, bebeu um refrigerante de lata e a melhor actriz Renée Zellweger um copo de vinho. Já a detentora do galardão de melhor actriz secundária, Laura Dern, não cabia em si de contente; e o melhor actor Joaquin Phoenix confraternizava com a mãe, Arlyn Phoenix e a namorada, a actriz Rooney Mara.

Além desta festa, mais oficial, há outras que acontecem pela madrugada como a da Vanity Fair e a da Netflix. Há ainda uma, muito exclusiva, cujos anfitriões são Jay-Z e Beyoncé, no hotel Chateau Marmont.