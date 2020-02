Cláudio Ramos troca SIC pela TVI e vai apresentar o próximo Big Brother

O apresentador Cláudio Ramos foi confirmado pela TVI como apresentador do iminente reality show Big Brother 2020, avança em comunicado oficial a estação de Queluz. O apresentador estava até ao momento a co-apresentar com Cristina Ferreira O Programa da Cristina, na SIC.

“Não podia estar mais entusiasmado com a ideia de participar activamente na mudança da TVI”, revela o apresentador no comunicado. O desafio de Nuno Santos, Director de Programas da TVI desde Janeiro, refere Cláudio Ramos, “é extraordinário”. O apresentador vê a mudança como “parte do crescimento de qualquer profissional que ambiciona fazer mais, melhor e surpreender”, e diz estar “pronto para o futuro”.

Nuno Santos sublinha no mesmo comunicado a contratação de Cláudio Ramos como inserida “na estratégia integrada para 2020”, salientando a criatividade e versatilidade do apresentador, que vai marcar presença “em vários géneros e formatos”, a ter “expressão em todos os meios” do grupo televisivo.

O volte-face vem na senda da procura da estação de Queluz em retomar a liderança das audiências, depois de descer para segundo lugar dos canais mais vistos em solo nacional no ano passado. A SIC consagrou-se em 2019 como líder, depois de 15 anos de domínio da TVI – um ano em que o terceiro canal generalista terminou com 19,2% de share, mais 3,3% que o quarto canal.

A mudança de posições coincidiu com a estreia de Cristina Ferreira no seu programa matinal na estação de Paço de Arcos. No mês de Fevereiro de 2019, a SIC ultrapassou pela primeira vez em 12 anos e meio a rival independente, com audiências mensais de 18,6%, face aos 18,5% da TVI nesse mesmo período.

Cláudio Ramos nasceu em Luanda, em 1973, tendo crescido no Alentejo, em Elvas. Já tinha passado pelo próprio Big Brother na TVI, na edição Famosos 2, em 2002, na qual ficou em quarto lugar. Uma das caras da SIC desde 2004, tinha ao momento maior visibilidade como assistente no programa de Cristina Ferreira e no talk show Passadeira Vermelha. É ainda blogger, em Eu, Cláudio, e autor de livros práticos, o mais recente Truques do Cláudio: Poupar de A a Z, em 2017.