Já há almoços no Kanazawa de Paulo Morais

Já é possível almoçar no Kanazawa, o restaurante japonês de Lisboa criado por Tomoaki Kanazawa e hoje nas mãos de Paulo Morais, depois de Tomo, como era conhecido, ter regressado ao Japão, em 2017. Se os jantares continuam a ser uma experiência de uma refeição kaiseki de alto nível, os almoços pretendem ser uma porta de entrada na gastronomia japonesa mais descontraída e com preços mais acessíveis.

Ramen (20€), shokado (35€) e chirashi zushi (35€) são as três opções para quem se deslocar até Algés à hora do almoço e se sentar ao balcão (apenas oito lugares) do discreto restaurante. O ramen, com massa feita na casa (no futuro haverá massa soba, mas, sendo feita com trigo sarraceno, é bastante mais complicada de trabalhar), pode ser vegetariano, de peixe ou de carne (de porco) e é servido com um caldo que cozinhou longamente em lume muito brando, entre 12 a 18 horas.

No Verão, explica Paulo Morais, em alternativa ao caldo quente, poderá ser servido um ramen frio, em que a massa é passada por um molho. “Sempre quis desenvolver a parte das massas”, confidencia, enquanto, ao seu lado, Hugo Barreiros, que o apoia nos almoços, vai preparando a massa, feita na véspera.

Para quem quiser comer peixe cru, a opção poderá ser uma bento box (as pequenas caixas de madeira divididas em secções e usadas pelos japoneses para organizar a comida). Paulo Morais vai colocando os diferentes alimentos nos espaços: uma porção de legumes cozidos, outra de sushi, outra de sashimi e outra de peixe confeccionado (no dia em que estivemos no Kanazawa era corvina assada com miso).

A terceira opção é um outro prato muito popular no Japão e que, conta o chef, é o que habitualmente a equipa come no Kanazawa depois de terminar o serviço. Consiste essencialmente de arroz de sushi sobre o qual é colocado sashimi. Neste momento, Paulo Morais está a usar para o sashimi a barriga de atum, o lírio e o enxaréu (no Kanazawa nunca é utilizado o salmão, lembrou).

O shokado inclui entrada, sopa miso, arroz e pickles, o ramen entrada e pickles, e o chirashi sushi, entrada, sopa miso e pickles. A entrada pode ser, por exemplo, um pequeno prato com cubos de barriga de atum cozida em soja, gengibre e mirin, acompanhada por pickles de couve chinesa e legumes salteados com molho de soja.

A sobremesa, paga à parte (entre os 5 e os 7 euros) é a que está a ser servida aos jantares – no dia em que a Fugas visitou o Kanazawa foi um éclair com maracujá e um gelado de maçã verde com hortelã.

A finalizar, para acompanhar o chá ou o café, Paulo Morais oferece um pequeno yokan, espécie de marmelada feita com feijão azuki, ingrediente muito habitual nas sobremesas japonesas, com petazetas que explodem na boca.

Kanazawa Rua Damião de Góis nº 3, Lisboa

Almoços de 3ª a sábado entre as 12h e as 15h (não aceita reservas)