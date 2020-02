Essência do Vinho traz Sarah Ahmed, Charles Metcalfe e diversas provas ao Porto

A Essência do Vinho está de volta ao Porto para a 17.ª edição, com mais de 4000 vinhos à prova e um painel de especialistas internacionais. Durante os quatro dias do evento, os participantes vão poder provar rótulos de mais de 400 produtores e assistir a cerca de 50 actividades paralelas, incluindo harmonizações enogastronómicas e conversas.

Entre os destaques da programação está a conversa conduzida pela jornalista e crítica de vinhos britânica Sarah Ahmed, que trará uma prova especial de vinhos australianos feitos com castas típicas portuguesas, tais como Tinto Cão, Sousão e Arinto. A prova “The Wine Detective: vinhos australianos de castas portuguesas” acontece no dia 20, às 16h30.

Um dos fundadores da competição International Wine Challenge, Charles Metcalfe, também promove uma prova durante o evento. Conduzida em inglês, a prova dará aos participantes a oportunidade de experimentar alguns dos rótulos premiados na última edição do reputado galardão. O jornalista José João Santos, da Revista de Vinhos, também participa na conversa, que acontece no dia 21, às 15h30.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A programação conta ainda com uma oferta variada de actividades e conversas sobre vinhos portugueses, como o legado do vinho Madeira (dia 20, às 17h30), os vinhos de solos arenosos do Dão e Setúbal (dia 22, às 18h30), e um destaque para a Touriga Nacional, a “rainha dos vinhos tintos portugueses” (dia 23, às 17h30). Estas actividades ocorrem em paralelo ao salão de provas, que estará disponível para os visitantes durante todo o evento.

A 17.ª edição do Essência do Vinho procura uma maior internacionalização do painel de críticos, com uma comitiva especial que elegerá o “Top 10 de Vinhos Portugueses” e inclui profissionais da Bélgica, Brasil, Dinamarca, Espanha, EUA, Inglaterra, Itália, Rússia, Suécia e Suíça. A comitiva também participará de duas provas excepcionais: uma que ressalta a longevidade dos vinhos portugueses (decorre no dia 20, às 15h30) e outra que reunirá exemplares raros e exclusivos de Vinho do Porto (acontece no Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto no dia 21, às 11h).

17.ª edição de Essência do Vinho De 20 a 23 de Fevereiro

Palácio da Bolsa (Rua de Ferreira Borges, Porto)

www.essenciadovinhoporto.com

Horário: quinta das 15h às 20h; sexta e sábado, das 15h às 21h; e domingo, das 15h às 19h.

Entrada: 20€ (bilhetes comprados com antecedência) ou 25€ (compra no local). Inclui um copo Riedel e dá acesso ao salão de provas. Para participar nas provas especiais e demais actividades é necessário comprar ingressos avulsos, que vão dos 5€ aos 1000€ (limitados à disponibilidade).