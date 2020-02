STE considera “inaceitável” nova proposta de aumentos

“É uma proposta inaceitável”. A primeira reacção dos representantes sindicais dos funcionários públicos ao aumento adicional de salários de 7 euros para os vencimentos abaixo de 700 euros proposto esta segunda-feira pelo Governo, pela voz de Maria Helena Rodrigues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), foi bastante negativa, dando sinais que um entendimento entre as duas partes continua distante.

Na primeira ronda negocial após a aprovação do Orçamento do Estado para 2020, o Executivo, cumprindo aquilo que ficou acertado com os partidos à sua esquerda, retomou esta segunda-feira as discussões com os sindicatos da função pública sobre a actualização de salários a realizar este ano para os trabalhadores da Administração Pública. A proposta apresentada foi um aumento de sete euros para os salários abaixo de 700 euros, um valor que acresce à actualização de 0,3%, que já tinha ficado acertada, e que se continua a aplicar aos escalões mais altos de rendimentos da função pública.

Com uma actualização reforçada ficam portanto o nível 4, cujos salários sobem para 642,07 euros, e o nível 5, cujos salários sobem para 690,13 euros. Um aumento de sete euros que corresponde, em percentagem, a uma actualização ligeiramente acima de 1%.

Este valor não chegou para satisfazer os sindicatos que esta segunda-feira se encontram com o Governo e que consideram que o aumento adicional agora proposto não é suficiente. Os sindicatos da função pública, em protesto contra o aumento de 0,3% inicialmente apresentado, já tinham realizado no início do mês uma greve geral.

O STE, a primeira força sindical a ser recebida esta segunda-feira pelos representantes do Ministério da Administração Pública, deu conta da sua insatisfação com a nova proposta do Governo. A presidente, Maria Helena Rodrigues, disse que o que foi apresentado pelo Executivo “não é uma proposta aceitável”.

No entanto, garantiu sindicalista, o STE não está disposto a dar por concluída a negociação e irá apresentar uma contraproposta. “Estamos com a sensação que o Governo não quer negociar, que está apenas a fazer uma encenação, mas temos de esgotar todas as possibilidades”, afirmou, assinalando que “ainda é cedo” para se começar a falar de uma nova greve.

Na proposta entregue aos sindicatos, o Governo assinala que a nova proposta abrange cerca de 150 mil trabalhadores, aqueles que estão situados nos escalões 4 e 5 da função pública. E assinala ainda que este aumento salarial “não implica uma subida de escalão de IRS, quer para os trabalhadores na nova base remuneratória da Administração Pública, que continuam isentos do pagamento de imposto, quer para os trabalhadores do nível 5, que continuam no terceiro escalão do IRS.