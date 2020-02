Abanca compra EuroBic e abre a porta de saída a Isabel dos Santos

O Abanca anunciou a aquisição de 95% do capital do EuroBic, um banco em que Isabel dos Santos colocou a sua participação à venda na sequência do caso Luanda Leaks. A operação já foi comunicada ao Banco de Portugal. Não foram revelados valores.

“O Abanca acordou a compra de 95% das acções do EuroBic. O Banco de Portugal foi informado em detalhe dos termos da operação”, anunciou a instituição financeira espanhola, esta segunda-feira, em comunicado.