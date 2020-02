5G: Novo leilão de frequências pode render 237, 9 milhões

A Anacom anunciou nesta segunda-feira que os lotes de frequências que vão ao leilão da quinta geração de redes móveis (5G) têm um preço global de 237,9 milhões de euros. A entidade reguladora das telecomunicações está esta segunda-feira a apresentar o regulamento para o novo leilão de frequências que arranca em Abril e que vai servir para lançar o serviço móvel em 5G, mas também para aumentar o nível de cobertura das actuais redes 4G.

De acordo com o preço estabelecido pelo regulador – e embora haja situações em que poderão haver descontos –, os preços de reserva do espectro radioeléctrico poderão resultar num encaixe para o Estado de 237, 9 milhões, se forem comprados todos os lotes disponíveis.

No caso das faixas específicas do 5G, a Anacom fixou valores globais de 115 milhões de euros (700 MHz) e de 36,90 milhões (3,6 GHz).

O presidente da Anacom, João Cadete de Matos explicou que um dos principais objectivos do leilão será garantir o aumento da cobertura e da qualidade dos serviços de comunicações no país, nomeadamente favorecendo a entrada de novos operadores no mercado.

Nessa linha, os novos operadores que queiram comprar frequências nas faixas dos 900 MHz e 1800 MHz terão um desconto de 25% sobre o preço de aquisição.

Os novos operadores também poderão beneficiar de soluções de roaming nacional, adiantou Cadete de Matos.

O regulador frisou que a Anacom quer garantir que o futuro leilão contribua para aumentar a concorrência no mercado e para promover a redução de preços dos serviços. Outro objectivo é garantir telecomunicações com qualidade aos territórios de baixa densidade populacional.