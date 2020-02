Natação: Portugal tem três novos recordes nacionais

As nadadoras Diana Durães, Rita Frischknecht e Rafaela Azevedo estabeleceram este domingo novos registos máximos de Portugal no último dia do “meeting” internacional de Lisboa, que decorreu nas Piscinas Olímpicas do Jamor, em Oeiras.

Nos 1.500 metros livres, disciplina em que Durães já tinha mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, a nadadora do Benfica melhorou para 16m15,12s o recorde nacional, que já lhe pertencia desde 2018.

Nos 50 metros costas, Rafaela Azevedo colocou nos 28,43s o máximo português. A nadadora, medalha de bronze nos campeonatos europeus de Juniores, bateu uma marca que já tinha fixado ela mesma, em Agosto de 2019, em Budapeste (28,55s).

Outro dos destaques de hoje foi Rita Frischknecht, que também melhorou um registo que já lhe pertencia, nos 200 metros costas, para 2m15,02s.

A prova, realizada no complexo localizado em Oeiras, foi organizada pela Associação de Natação de Lisboa, sendo reconhecida como passível de estabelecer marcas de apuramento para os Europeus e Tóquio2020, com o England South West a vencer a classificação, à frente do Sporting, segundo, e do Algés e Dafundo, terceiro.