Circuito Cashback: os incríveis Pedro Lencart e Sofia Sá

Pedro Lencart e Sofia Barroso Sá foram os categóricos vencedores na categoria Ouro das provas masculina e feminina do 1.º Torneio Circuito Cashback World, que se realizou este fim-de-semana no Par 72 do Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.

Na prova masculina, com 77 participantes, o campeão nacional amador absoluto de 2016 e 2018 cometeu a proeza de vencer pela quarta vez consecutiva no Circuito, já que havia ganho as últimas três provas da temporada de 2019.

Liderando do princípio ao fim, o atleta do CG Miramar foi o único com duas voltas nas 60 pancadas, mais concretamente de 68 e 69. Somando um total de 137 (-7), deixou o seu mais próximo concorrente, Afonso Girão (69-71), do Oporto GC, a quatro shots de distância.

O vice-campeão nacional Pedro Silva, de Miramar, obteve, com 68, a melhor volta deste domingo para descolar dos décimos rumo ao terceiro lugar, empatado com Vasco Alves (69-72), do Oporto, e Jamie Mann (72-69), de Vilamoura, todos com 141 (-3).

O campeão nacional Daniel Rodrigues, totalizando 142 (72-70), partilhou o sexto posto com Pedro Clare Neves (71-71), de Miramar.

Pedro Lencart, Afonso Girão, Pedro Silva, Vasco Alves, Daniel Rodrigues, Pedro Clare Neves e ainda Gonçalo Costa (CG Belas) constituem a seleção nacional para o 90.º Campeonato Internacional Amador Masculino de Portugal, que se joga de quarta-feira a sábado também no Montado. Uma prova em que Daniel Rodrigues defende o título conquistado em 2019, um ano depois de outro português ter sido o campeão – Vítor Lopes, do CG Vilamoura.

Em senhoras, com 12 concorrentes, Sofia Barroso Sá (Quinta do Lago), como Pedro Lencart, comandou do princípio ao fim, triunfando de forma ainda mais destacada. A vice-campeã nacional somou 138 (67-71), 5 abaixo do Par, contra as 145 (76-69) da campeã nacional Leonor Medeiros (Quinta do Peru).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ana da Costa Rodrigues (75-76), de Miramar, e Sara Gouveia (75-76), do Clube Laranjas da Quinta do Lago, partilharam o terceiro lugar com 151 (+7). E Constança Mendonça (Orizonte) completou o top-5 com 160 (79-81).

Sofia Barroso Sá venceu também na categoria Prata (net), mas como os prémios não são acumuláveis coube a Ana da Costa Rodrigues ficar com o troféu. Guilherme Esteve, do CG Vilamoura, foi o vencedor masculino em Prata.

Veja mais em www.golftattoo.com