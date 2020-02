Benfica e Sporting entre os cinco clubes do mundo que mais lucraram em transferências

O Benfica foi o segundo clube europeu que maior lucro registou nas duas janelas de transferências de futebolistas na temporada 2019/20. O Sporting também aparece bem colocado, estando na quarta posição, de acordo com uma publicação do Observatório do Futebol (CIES).

Os campeões nacionais vão terminar a época com um balanço positivo de 166 milhões de euros, a que muito ajudou a transferência de João Félix para o Atlético Madrid, por 120 ME, ainda durante o último verão, e, nesta lista, são só ultrapassados pelo Chelsea.

De acordo com a publicação, entraram nos cofres do Benfica cerca de 230 milhões de euros, enquanto os gastos em novos jogadores se ficaram pelos 64 milhões.

Impedido pela FIFA de contratar jogadores nestas janelas de transferências, devido a irregularidades na contratação de jogadores com menos de 18 anos, o Chelsea lidera a tabela com um lucro de 205 milhões de euros.

O Sporting, que "perdeu” Bruno Fernandes para o Manchester United, na reabertura da janela de transferências em Janeiro, num negócio avaliado em 55 ME, com 25 ME por objectivos, aparece no quarto posto, com um balanço positivo de 92 milhões de euros. Os “leões” gastaram 29 ME em contratações e somaram 121 ME em vendas.

Entre “encarnados” e “leões”, está o Ajax (137ME), enquanto o Salzburgo fecha os primeiros cinco classificados, com 75ME. Nenhum outro clube português aparece no “top 20”.

No sentido contrário, o Real Madrid foi o clube com um registo mais negativo, tendo perdido 181 milhões de euros entre compras e vendas, numa tabela dominada por equipas espanholas, inglesas, alemãs e italianas. O segundo posto pertence ao Aston Villa, saldo negativo de 169ME, seguido do FC Barcelona, terceiro (166 ME).

A nível de ligas, a Premier League foi de longe a que apresentou o maior balanço negativo, com 844 milhões de euros, mais do dobro do que a La Liga (-418ME) e a Serie A (-407ME).