Rui Moreira mantém confiança no director do Teatro Municipal do Porto

Apesar de considerar que algumas escolhas da programação vão para lá dos “limites da tolerância” ou do “limite da decência”, Rui Moreira reitera a confiança no director do Teatro Municipal do Porto (TMP), Tiago Guedes. Antes do período da ordem do dia da reunião de câmara desta segunda-feira, e depois de reunir à porta fechada com o responsável pelo TMP e com os vereadores da oposição, o presidente da autarquia justificou este voto de confiança como forma de reafirmar o sentido de um teatro municipal “plural”.

Ao contrário do que tinha sido anunciado na sexta-feira, a reunião com o director do TMP, acusado de censurar um texto de Regina Guimarães e de outros casos de alegada censura, não foi aberta ao público.

Esta segunda-feira, de forma sintética, Rui Moreira reduziu a polémica apenas ao caso que Regina Guimarães tornou público há pouco mais de uma semana, ignorando outras situações que entretanto vieram a lume. O presidente da Câmara afirmou que antes da estreia da peça em causa –​ Turismo, com encenação de Tiago Correia –​, estando Tiago Guedes fora do país, foi contactado pelo TMP para uma apreciação relativamente à tomada de posição a ser seguida. Diz ter comunicado que a folha de sala deveria sair. Se não saiu, foi porque o encenador, Tiago Correia, terá decidido nesse sentido, adiantou Rui Moreira.

O presidente da câmara, que acumula o pelouro da Cultura desde que Paulo Cunha e Silva morreu em 2015, considera que a cidade tem vivido numa “situação idílica”, no que toca à função do teatro municipal, e diz que quer que assim continue. Sobre a decisão de o TMP não publicar a folha de sala que tinha uma nota de rodapé que criticava o modo como Paulo Cunha e Silva usou o conceito de “cidade líquida” do sociólogo Zygmunt Bauman, Rui Moreira disse que foi uma escolha que deve servir de aprendizagem.

Relativamente à pluralidade que entende dever continuar a ser a imagem de marca do TMP, explica-o desta forma: “Não devemos deixar que alguém possa agora pensar que pode apropriar-se do teatro, ou que este possa ser um albergue para tudo aquilo que as pessoas querem”.