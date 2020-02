Renée Zellweger vence o Óscar de Melhor Actriz

Renée Zellweger tem, depois de Cold Mountain, de 2003, o seu segundo Óscar, desta feita de Melhor Actriz. A estatueta, entregue por Rami Malek, o Melhor Actor do ano passado, foi para a actriz norte-americana pelo papel de Judy Garland em Judy, de Rupert Goold. Zellweger já tinha ganho o Globo de Ouro e o BAFTA e, no sábado, o Film Independent Spirit Award. Também nomeadas estavam Cynthia Erivo, por Harriet, de Kasi Lemmons, Scarlett Johansson, por Marriage Story, de Noah Baumbach, Saiorse Ronan, de Mulherzinhas e Charlize Theron, por Bombshell, de Jay Roach. Zellweger, que referiu que Garland nunca ganhou um Óscar enquanto era viva, mencionou todas no discurso, bem como muitas das outras figuras heróicas reconhecidas nos filmes da Academia.

Continuar a ler