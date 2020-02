Mais um Óscar para Bong-joon ho: o de Melhor Realização, por Parasitas

Mais uma estatueta para Bong Joon-ho. Depois de Melhor Argumento Original e Melhor Filme Internacional, o realizador sul-coreano ganhou a Martin Scorsese, Sam Mendes, Quentin Tarantino e Todd Phillips o Óscar de Melhor Realização, que este ano não teve quaisquer mulheres nomeadas. No seu discurso, fez questão de mencionar Martin Scorsese, e levou a sala do Dolby Theater a fazer uma ovação em pé ao realizador de O Irlandês. Também sublinhou o quanto Quentin Tarantino sempre fez questão de publicitar o seu trabalho mesmo quando as pessoas nos Estados Unidos não sabiam quem ele era. Mendes e Phillips também foram citados no discurso.

