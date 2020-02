Laura Dern vence o Óscar de Melhor Actriz Secundária por Marriage Story

Mahershala Ali, que ganhou a estatueta de Melhor Actor Secundário no ano passado por Green Book, entregou o Óscar a Laura Dern, pelo papel em Marriage Story, de Noah Baumbach. É o primeiro prémio da noite para o filme. No discurso, agradeceu a Noah e a Greta Gerwig, companheira do realizador que também a dirigiu em Mulherzinhas, filme também nomeado esta noite.

Também nomeadas estavam Kathy Bates, por Richard Jewell, Florence Pugh, por Mulherzinhas, Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit, e Margot Robbie, por Era uma vez em...Hollywood.