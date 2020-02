Elton John vence o Óscar de Melhor Canção Original

Elton John ganhou um Óscar de Melhor Canção por (I'm Gonna) Love You Again, de Rocketman, o biopic do lendário músico britânico. Divide-o com Bernie Taupin, o seu letrista de sempre. O prémio foi atribuído por Brie Larson, Sigourney Weaver e Gal Gadot. Já tinha sido nomeado duas vezes na categoria, e só ganho uma, em 1995, por Can You Feel The Love Tonight?, de O Rei Leão.

John ganhou a Cynthia Erivo, com Stand Up, de Harriet, Randy Newman, com I Can't Let You Throw Yourself Away, de Toy Story 4, Chrissy Metz, com I'm Standing With You, de Breakthrough, e Idina Menzel, com Into the Unknown, de Frozen II - O Reino do Gelo.