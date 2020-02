Brad Pitt vence Óscar de Melhor Actor Secundário

Regina King, de Watchmen, e vencedora do Óscar de Melhor Actriz Secundária do ano passado pelo papel em Se Esta Rua Falasse, de Barry Jenkins, entregou a primeira estatueta da noite, a de Melhor Actor Secundário. O prémio foi para Brad Pitt, pelo papel de Cliff Booth, o duplo, em Era uma vez...em Hollywood. É o primeiro Óscar de actor para Pitt, que mencionou a importância de a Academia reconhecer o trabalho dos duplos no seu discurso.

