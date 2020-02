Saiu o Joker aos Parasitas

Porque é que ainda ficamos a ver os Óscares noite dentro? Por esta altura, é perfeitamente possível que já só seja um hábito, algo de atávico que nos ficou de outros anos em que nos investíamos mais na cerimónia. Ou que tenha a ver com o facto de ainda existir um qualquer frisson por, num mundo globalizado, ainda podermos todos saber ao mesmo tempo quem são os vencedores. Mas não é bem à espera de surpresas que os ficamos a ver; até porque já sabemos por experiência que o que a Academia de Artes e Ciências de Hollywood dá com uma mão tira com a outra.

E então Bong Joon-ho ganhou o Óscar de Melhor Realizador e enfrentou pelos cornos o elefante na sala e citou Martin Scorsese (cujo Irlandês perdeu todos os prémios para que estava nomeado) e agradeceu a Quentin Tarantino (cujo Era uma Vez em... Hollywood só saiu com o Óscar de Melhor Actor Secundário para Brad Pitt e com o prémio de cenografia). E, por um momento, estava tudo certo na 92.ª edição dos Óscares, espectáculo literalmente de variedades que tentou o impossível — dividir muito educadamente o mal pelas aldeias e agradar a gregos e a troianos. O mundo do cinema visto pelo ponto de vista esquinado da mega-indústria americana era, afinal, o mesmo do resto todo do mundo: Parasitas, o êxito-bola-de-neve do sul-coreano Bong Joon-ho, três Óscares, Filme Estrangeiro, Melhor Realizador, Melhor Argumento Original. Mas não podia continuar assim. Pois não?

E depois Jane Fonda anunciou o último prémio da noite, Melhor Filme, e disse: Parasitas.

E Parasitas foi o primeiro filme de língua não-inglesa na história da Academia a levar o Óscar. E Parasitas foi o filme com maior número de prémios desta edição. E Parasitas fez o impossível que os Óscares nunca conseguem fazer: a unanimidade.

Esteve tudo certo nos 92.º Óscares da Academia: Parasitas, um dos melhores e mais marcantes filmes de 2019, a fazer a clássica dobradinha Melhor Filme/Melhor Realizador alargada para tripla com o prémio de Melhor Argumento; Joaquin Phoenix como Melhor Actor pela sua performance em roda livre como um Travis Bickle psicopata em Joker; Laura Dern Melhor Secundária pela sua advogada de divórcio cínica em Marriage Story, Brad Pitt Melhor Secundário pelo seu duplo sedutor em Era uma Vez em... Hollywood. Até mesmo Renée Zellweger Melhor Actriz, incarnando Judy Garland (numa performance infinitamente superior ao filme em que aparece), não é desonra nenhuma, e faz uma dobradinha engraçada com a nostalgia dos “anos de ouro” do filme de Tarantino. Num ano em que o nível médio dos filmes nomeados foi melhor que em outros anos, não nos podemos queixar de ter ficado mal servidos: nem sequer no facto do vistoso mas desalmado 1917, o favorito que corria por fora, se ter ficado apenas por prémios (efectivamente merecidos) nas categorias técnicas e perdido o Melhor Filme que muitos já lhe garantiam.

Mas a verdade é que mesmo essa certeza não faz esquecer o inaceitável desprezo pelo requiem magno que é o Irlandês de Scorsese e, por arrasto, a displicência com que se tratou o contingente Netflix (em 24 nomeações para o serviço de streaming, só Laura Dern, por Marriage Story, e o documentário American Factory concretizaram dois prémios). Não faz esquecer a inexplicável ausência do extraordinário Mulherzinhas do palmarés da noite (teve de se contentar com a estatueta de guarda-roupa e ainda por cima perdeu o prémio que lhe parecia garantido, Argumento Adaptado, para... Jojo Rabbit, o filme-erro dos Óscares 2020).

Nem explica o pouco amor da Academia a dois filmes bastante nomeados. Um, Joker, filme que fez uma rara unanimidade crítica e pública e esteve no centro de muitos debates sociais em 2019, que partiu o mais nomeado da cerimónia com onze citações e terminou com apenas duas estatuetas (para Phoenix e para a compositora da banda-sonora, a islandesa Hildur Gu∂nadóttir). Outro, Marriage Story, cujo olhar lúcido, desapaixonado, diríamos até nova-iorquino sobre Los Angeles como “indústria” das emoções não deve ter agradado à Academia.

Depois, claro, sai a sorte grande a Parasitas e a sua montanha-russa de emoções a propósito das desigualdades sociais do nosso mundo, e os Óscares dão por si no sítio certo de um modo que já não estavam há uns anos largos, cedendo a uma vaga de fundo que começou em Cannes com a rendição da crítica e a Palma de Ouro. Repare-se na ironia: em plena era America First, é um filme sul-coreano que arrebata os Óscares, com uma história sobre a exploração dos ricos pelos pobres e o ressentimento dos pobres para com os ricos; um filme sul-coreano que dá lições de inventividade, de inteligência, de pontaria, à quase totalidade da produção americana contemporânea (inclusive a alguns dos filmes nomeados este ano). Claro que é um acaso; mas o destino fá-las assim de vez em quando.

Nada disto significa que se tenha aberto um qualquer precedente; a Academia dá um passinho em frente e no ano a seguir dois ou três para trás. Mas esta dificilmente será uma vitória só de nota de rodapé nos livros de história do cinema. Saiu o joker a Parasitas, a surpresa boa voltou a instalar-se nos Óscares, e da próxima vamos todos querer voltar a ver a cerimónia noite dentro.