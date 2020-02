Ciência Viva de Estremoz com mais de 180 mil visitantes desde a abertura

O Centro Ciência Viva (CCV) de Estremoz, um espaço dedicado à divulgação da cultura científica e tecnológica no distrito de Évora, registou mais de 180 mil visitantes desde a abertura em 2005 e até 2019, disse o director da instituição.

Rui Dias adiantou à agência Lusa que se verificou um aumento de 30% de visitantes desde 2016 e até 2019, indicando que em 2016 foram registados 13.772 visitantes, enquanto em 2019 foram contabilizados 19.903. “O número muito significativo de visitantes, que totaliza 180.792, desde a abertura deste Centro Ciência Viva e até ao final do ano passado, só é possível devido ao interesse que os professores têm vindo a reconhecer nas visitas de estudo a este espaço interactivo”, explicou esta segunda-feira o director do CCV de Estremoz.

Segundo Rui Dias, as visitas constituem “uma forma diferente de complementar os conhecimentos trabalhados no espaço escolar”, que tem vindo a ser aproveitada por escolas de todo o país, realçando que “85% dos visitantes são grupos escolares”, metade são da região do Alentejo e os restantes de outras regiões do país.

Foto A Terra e a Lua na réplica à escala do sistema solar António Carrapato/Arquivo

A diversidade das actividades realizadas durante as visitas, que incluem quase sempre uma saída de campo a uma pedreira de exploração de mármores, tem permitido que de ano para ano o número de visitantes ao CCV de Estremoz tenha “crescido”, explicou.

No actual ano lectivo, todos os alunos das escolas do ensino básico do concelho de Estremoz, acompanhados dos professores, desenvolvem actividades no Centro Ciência Viva durante três dias.

O centro promove também saídas de campo nas zonas de Sintra, Sines e Almograve, que envolvem, por ano, cerca de mil alunos do ensino básico e secundário.

O CCV de Estremoz abriu as portas ao público a 27 de Maio de 2005 e, ao longo de quase 15 anos de actividade, pôs em prática vários projectos “inéditos”, como a iniciativa Ciência na Rua e o sistema solar à escala do concelho de Estremoz, uma das poucas representações do sistema solar à escala em todo o mundo e a única no Sul da Europa. Terra: Um Planeta Dinâmico e Evolução: Resposta a Um Planeta em Mudança são as duas exposições permanentes do CCV de Estremoz.