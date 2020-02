Universidades privadas estão a crescer mais do que as públicas

Há cinco anos consecutivos que o ensino superior privado consegue atrair um maior número de alunos. Este ano, esse aumento está próximo dos 6%, o que confirma uma tendência dos últimos anos: as universidades e politécnicos particulares estão a crescer mais do que as instituições públicas. A tendência dos alunos portugueses em optarem por instituições que fiquem mais próximas da sua área de residência explica este fenómeno.

Continuar a ler