Número de estudantes estrangeiros no ensino privado duplicou

Não é só entre os estudantes portugueses que o ensino superior privado tem estado a crescer nos últimos anos. No espaço de seis anos lectivos, o total de alunos estrangeiros inscritos nas instituições do sector particular e cooperativo mais do que duplicou. Este ano, os indicadores apontam no sentido de um novo crescimento. Serão cerca de 8000 estudantes de fora do país que estão actualmente matriculados.

