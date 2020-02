Rio recupera reformas da justiça e sistema político de há dois anos

Para o seu segundo mandato à frente do PSD, Rui Rio recupera como prioritárias as reformas na justiça e no sistema político, mostrando-se disponível para “pontos de entendimento”. É a mesma linha de discurso que o líder dos sociais-democratas lançou quando foi eleito pela primeira vez, há dois anos, mesmo depois de falhada a tentativa para o acordo em torno de uma reforma na justiça.

Continuar a ler