No pós-orçamento, PS lança campanha “Políticas de futuro”

Enquanto o PSD se prepara para os próximos actos eleitorais - autárquicas e regionais dos Açores - no congresso de Viana do Castelo, o PS ultima os preparativos para uma campanha que será lançada na semana que agora se inicia. “Políticas de futuro” é um conjunto de quatro cartazes que recordam as prioridades do PS para os próximos tempos: juventude, justiça social, saúde e clima.

Os outdoors, aprovados para irem para as ruas na fase pós-orçamental, têm cores diferentes e elencam algumas das medidas destas quatro áreas que foram aprovadas no Parlamento, quer por iniciativa dos socialistas, quer por proposta dos outros partidos. No caso dos jovens (azul claro), é referida a diminuição do valor das propinas e o aumento das bolsas, a disponibilização de mais habitação a custos acessíveis e a redução do IRS nos primeiros três anos de trabalho.

Foto

Foto

Em matéria de saúde (vermelho), os cartazes registam o reforço do investimento no SNS, incluindo em médicos e enfermeiros, o aumento do número de consultas e cirurgias e o início do fim das taxas moderadoras. O combate à pobreza nos idosos, o aumento das pensões e salários e os apoios adicionais às famílias com filhos estão inscritos no outdoor sobre justiça social (azul escuro).

Foto

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto

Finalmente, o cartaz verde, dedicado ao clima, lembra medidas como o reforço da aposta nos transportes públicos e nas energias renováveis e o compromisso com a redução das emissões de carbono.

Além desta campanha, o PS e a bancada socialista lançam nesta segunda-feira a iniciativa “Diálogo Olhos nos Olhos” (a primeira sessão realiza-se em Bragança) e retomam “O PS em Movimento Presta Contas” (em Braga, na terça-feira, com António Costa).