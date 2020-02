As imagens do congresso do PSD

O PSD esteve reunido em Viana do Castelo de 7 a 9 de Fevereiro para o seu 38.º congresso, que terminou na tarde de domingo com um discurso de Rui Rio.

O social-democrata acentuou o seu papel de líder do principal partido da oposição. “Tal como sempre disse, serve-se Portugal na oposição, tal como se serve no governo”, afirmou.

Rui Rio manifestou ainda disponibilidade para entendimentos com outros partidos que permitam fazer a reforma do sistema político e da justiça. “O PSD esteve e continuará a estar disponível para encontrar pontos de entendimento com outros partidos e com a sociedade em geral”, garantiu.

