Insatisfação com a democracia em Portugal

Na crónica anterior chamei a atenção para uma notícia do PÚBLICO sobre um estudo da Universidade de Cambridge acerca da crescente insatisfação com a democracia, um fenómeno global mas incidindo de forma grave nos dois países que estão politicamente mais em foco este ano: o Reino Unido, acabado de sair da primeira fase do “Brexit”, e os Estados Unidos, em campanha para as eleições presidenciais de Novembro.

Continuar a ler