O IVA da electricidade dá choque

Por ingenuidade minha, indesculpável na idade a que cheguei, dei-me ao luxo de pensar que era desta que o IVA da electricidade ia baixar. É evidente que a redução da taxa não iria resolver o problema das pessoas que pensam duas vezes antes de ligar o aquecedor, ou das que nem sequer o têm porque não lhes serviria para nada. Mesmo assim, eu saudaria efusivamente tal medida, tendo em conta a lembrança da indignação que me assolou quando o então ministro das Finanças, Vítor Gaspar, a reboque da troika, decidiu subir aquela taxa. Na altura, pensei que, assim que fosse afastado aquele malfadado Governo, eivado de pensamento neoliberal, a anulação da medida que subiu a taxa da electricidade iria inevitavelmente acontecer.

Em Agosto de 2011, Vítor Gaspar anunciou que a subida do IVA na electricidade para a taxa normal traria um aumento de receita de 100 milhões de euros. Seria de pensar que, oito anos passados, a anulação dessa medida, atendendo à inflação, custasse cento e picos milhões. Mas não, diz o Governo que são 800. Já o PSD fala em 376 milhões. Os números falam por quem os profere, mas o “espírito” de Vítor Gaspar ainda paira por aí.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

É fartar vilanagem!

Vamos a contas! Comecemos por um salário mensal de 1500 euros, que é superior à média nacional auferida pelos portugueses, e deixemos de parte algumas minudências que o encargo suporta. A Segurança Social cobra 11% (165 euros), pelo que o trabalhador recebe 1335. Como a entidade patronal paga 22% sobre 1500 euros, ou seja 330, o Estado recebe o total de 495 euros, a partir dos 1335, ou seja 35% do valor do vencimento.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O cidadão retira dos 1335 euros, 400 para pagar a renda da habitação, e fica com 935 euros. O Estado vai cobrar ao senhorio 25% do rendimento, para além do IMI, ou seja 100 euros, pelo que soma 595euros de impostos resultantes do salário de 1335. Como tem carro, paga mensalmente cerca de 80 eurosnos impostos do combustível, pelo que a soma destes impostos é de 675, para além do imposto anual de circulação e da inspecção. Já não refiro IVA pago na electricidade, nas oficinas, na aquisição de vestuário, nas bebidas e comida, gás, água, taxas de saneamento sólido e líquido, portagens e parqueamento pago às câmaras municipais.

Sem entrar em pormenores, mas com evidência alarmante, mesmo tendo em conta que a habitação é um direito constitucional, para uma importância mensal de 935 euros que o cidadão tem ao seu dispor, o Estado vai gerar e cobrar, no mínimo, cerca de 675 euros, ou seja, paralelamente, cerca de 72% da riqueza produzida pelo trabalhador. Esta situação merece um estudo cuidado e atento. Alguém tem de pôr cobro a tais anomalias, porque, mais dia menos dia, esta “civilização” estoira.

Joaquim Carreira Tapadinhas, Montijo