Os presentes da História

O livro História(s) do Presente - Os mundos que o passado nos deixou reúne, numa versão alargada, 12 ensaios e entrevistas publicados no P2, caderno de domingo do PÚBLICO. A partir de temas como o racismo, a globalização e as políticas do medo, entre outros, os historiadores Miguel bandeira Jerónimo e José Pedro Monteiro lançam uma visão retrospectiva e poliédrica do passado que questiona o mundo actual e nos ajuda a compreendê-lo.