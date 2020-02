Passageiros do World Dream desembarcam depois de levantada quarentena

Milhares de pessoas a bordo de um navio de cruzeiro que estava há quatro dias em quarentena ao largo de Hong Kong foram autorizados a desembarcar depois de os testes para identificar a presença do novo coronavírus terem resultado negativo.

Cerca de 3600 passageiros e tripulantes estavam a bordo do cruzeiro, incluindo sete pessoas com passaporte português. O World Dream foi posto em quarentena na quarta-feira, ao saber-se que três passageiros que tinham viajado recentemente no cruzeiro foram diagnosticados com o novo coronavírus.

Um agente de saúde da autoridade portuária, Leng Yiu-Hong, citado pela BBC, confirma que todos os membros da tripulação (cerca de 1800 pessoas) tiveram resultados negativos para o novo coronavírus. Todos tiveram autorização para desembarcar sem precisarem de optar por quarentena voluntária.

Na sexta-feira, o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong disse que as sete pessoas com passaporte português retidas no cruzeiro World Dream estavam bem de saúde. “Foi-nos dito que todos foram submetidos a testes médicos e, até [quinta-feira] não haviam sido detectados problemas de saúde, mantendo-se em quarentena”, escreveu Paulo Cunha-Alves, num e-mail enviado à Lusa.

Ao largo do Japão, outro navio de cruzeiro, o Diamond Princess, foi colocado de quarentena, que durará duas semanas, depois de diagnosticados dezenas de casos de infecção pelo novo coronavírus.