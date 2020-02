Espanha confirma segundo caso de infecção por coronavírus

As autoridades espanholas confirmaram este domingo um segundo caso de infecção por coronavírus (2019-nCoV) no país, depois de terem sido feitos testes a quatro casos suspeitos em Maiorca – os outros testes tiveram resultado negativo.

O doente é um de quatro membros de uma família britânica que estava em observação desde sexta-feira, depois de ter estado em contacto com uma pessoa em França que foi diagnosticada.

O primeiro caso em Espanha foi registado também num cidadão estrangeiro: um turista alemão que teve contacto com o vírus na Alemanha mas adoeceu já em La Gomera, nas Canárias.

A epidemia causada pelo novo coronavírus já fez 811 mortos, quase todos na China. Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infecção confirmados em mais de 20 países. Na Europa, foram registados casos na Alemanha, Finlândia, Suécia, Bélgica, França, Espanha, Reino Unido e Itália.

No total, o surto já fez mais mortos do que a SARS (Síndrome Respiratório Agudo Severo), que entre Novembro de 2002 e Julho de 2003 matou 774 pessoas em todo o mundo. No entanto, a taxa de mortalidade da SARS era mais elevada, 9,6%, segundo dados da Organização Mundial de Saúde.