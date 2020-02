Sporting vence e sobe ao pódio do campeonato

Um golo de Jackson Martinez aos 26’ colocou o Portimonense a vencer no Estádio de Alvalade este domingo, mas o Sporting conseguiu recompor-se e dar a volta ao resultado, vencendo por 2-1. Três pontos que empurraram os “leões” para o terceiro lugar da tabela classificativa à passagem da 20.ª jornada.

A perder em casa e perante um público nervoso nas bancadas, face aos maus resultados da temporada, a equipa de Silas acabou por chegar ao empate através de um livre directo magistralmente cobrado por Mathieu, aos 31’.

Já no segundo tempo, o Sporting melhorou em todas as componentes e acabou por chegar ao golo do triunfo, aos 72’, graças a um autogolo de Jadson.

Até ao final, o conjunto “leonino” criou várias oportunidades para dilatar a vantagem, mas o fundamental foi alcançado.