Rio Ave sobe ao quinto lugar da I Liga com goleada nas Aves

O Rio Ave ascendeu neste domingo ao quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ultrapassando o Famalicão, ao golear por 4-0 no terreno do “lanterna-vermelha” Desportivo das Aves, em encontro da 20.ª jornada da prova.

Taremi, aos 21 minutos, de grande penalidade, Bruno Morais, aos 48’, na própria baliza, Tarantini, aos 76’, e Diego Lopes, aos 90+2’, de penálti, selaram o triunfo do “onze” de Carlos Carvalhal, que somou a quarta vitória nas últimas cinco rondas.

Na classificação, o conjunto de Vila do Conde passou a contar 32 pontos, a dois do Sporting de Braga, quarto, e três do Sporting, terceiro, enquanto o Desportivo das Aves manteve-se com 12, no 18.º e último lugar.