Inter roubou a coroa de Ibrahimovic e igualou a Juventus

Durante 45 minutos, Zlatan Ibrahimovic pareceu condenado, mais uma vez, ao papel de rei de Milão, mas a história do regresso do internacional sueco aos derbies milaneses não teve um final feliz para “Ibracadabra” e para o AC Milan. Com um golo e uma assistência de Ibrahimovic, os “rossoneri” tiveram dois golos de vantagem sobre o rival, mas quatro golos do Inter nos últimos 39 minutos colocam a equipa de Antonio Conte no topo da Serie A, a par da Juventus.

Poucas semanas antes de ser anunciado o seu regresso ao AC Milan, Ibrahimovic deu uma entrevista onde disse que Milão era a sua “segunda casa”, da qual tinha “memórias maravilhosas”, mas o primeiro derby do sueco na segunda passagem pelos “rossoneri” não deixará boas recordações a Ibrahimovic.

Com Rafael Leão no banco – entrou aos 80’ -, o duelo entre rivais começou tenso e com cautelas em demasia, mas o génio de “Ibracadabra” serviu de gatilho para um dos melhores jogos da época na Serie A. O sueco assistiu Rebic aos 40’ e marcou aos 45’, mas a reacção do Inter foi mordaz. Aos 53’ (golos de Brozovic e Vecino) os “nerazzurri” já tinha restabelecido o empate e reviravolta da equipa de Conte ficou consumada com um golo do holandês Vrij (70’).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já em período de descontos, no tudo ou nada do AC Milan, Lukaku aproveitou um cruzamento de Moses para fazer o 4-2 final.

Tal como o Inter, a Lazio também aproveitou o deslize na véspera da Juventus e intrometeu-se na luta pelo título entre as equipas de Milão e de Turim. No Ennio Tardini, casa do Parma de Bruno Alves, um golo do ex-sportinguista Felipe Caicedo no final da primeira parte bastou para a Lazio conquistar os três pontos e colar-se à líder Juventus e ao Inter.

Sem solução à vista parece estar o Nápoles. Após duas prometedoras vitórias na Serie A, frente à Juventus e Sampdoria, a equipa de Gattuso regressou aos maus resultados (derrota em casa frente ao Lecce, por 3-2) e já está a 12 pontos dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões.