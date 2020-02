Antes dos Óscares, os Independent Spirit Awards premiaram o que a Academia ignorou

Os Film Independent Spirit Awards, que acontecem na noite antes dos Óscares, são uma cerimónia sempre com muita autoconsciência do seu estatuto como algo que gera muito menos atenção do que os outros prémios que ocorrem no mesmo fim-de-semana. Sábado à noite, em Santa Mónica, Califórnia, decorreu a 35.ª edição destes prémios que visam o cinema independente norte-americano, filmes com um orçamento menor do que 20 milhões de euros.

A toada autodepreciativa está presente desde o monólogo inicial, cantado por Aubrey Plaza, que já tinha sido a anfitriã do ano passado e agradeceu aos presentes por terem vindo “de longe, de outros bairros de Los Angeles”, e transparece em alguns dos discursos das estrelas vencedoras, como Adam Sandler, que ficou de fora das nomeações para os Óscares. O actor chamou a esta cerimónia, quando ganhou o prémio de Melhor Actor por Diamante Bruto, uma espécie de “prémios de personalidade” como aquele que ganhou no liceu.

Estes prémios são diferentes dos outros. Por exemplo, há espaço para uma canção sobre os “momentos mais gay” dos filmes não necessariamente queer nomeados. Ou, como cantou a apresentadora, não só porque a anfitriã bebe mesmo (ao contrário do que acontece com Ricky Gervais nos Globos de Ouro), mas também porque se reconhecem realizadoras e não só realizadores.

Foi mesmo isso que aconteceu: A Despedida, de Lulu Wang, que ficou completamente de fora dos Óscares, ganhou o prémio de Melhor Filme. A realizadora falou, no seu discurso de aceitação, de como não é preciso haver mais encorajamento para mulheres que realizam — estas já existem, precisam é que lhes dêem trabalho. O filme de Wang também conseguiu o prémio de Melhor Actriz Secundária para Zhao Shu-zhen, que fez de Nai Nai, a avó em torno de quem a história gira. A melhor realização foi para os irmãos Josh e Benny Safdie, que discursaram em simultâneo, à la Robert Altman e ao jeito do seu próprio Diamante Bruto, que ainda recebeu o prémio de Melhor Montagem.

Renée Zellweger foi a Melhor Actriz, pelo papel (também nomeado para um Óscar) de Judy Garland em Judy, enquanto Willem Dafoe foi o Melhor Actor Secundário por O Farol, de Robert Eggers, que ganhou também Melhor Direcção de Fotografia — um prémio dado a Jarin Blaschke, que tem a única nomeação para um Óscar do filme. Olivia Wilde ganhou o prémio de Melhor Primeiro Filme com Booksmart, enquanto Fredrica Bailey e Stefon Bristol levaram para casa o prémio de Melhor Primeiro Guião por See You Yesterday.

Ainda nos guiões, Noah Baumbach, que está nomeado para os Óscares, conquistou o prémio de Melhor Guião e o prémio Robert Altman por Marriage Story. Também nomeado para um Óscar está o vencedor do Melhor Documentário, American Factory, de Julia Reichert e Steven Bognar. Ambos são produções Netflix, o serviço de streaming a quem Aubrey Plaza pediu, no monólogo inicial, para não “fechar a torneira”.