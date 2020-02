SNS vai ter mais 40 serviços com incentivos para reduzir listas de espera e melhorar eficiência

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai passar a ter 57 Centros de Responsabilidade Integrada (CRI). São serviços e equipas que funcionam dentro dos hospitais e que se dedicam ao tratamento de doenças ou áreas específicas, com maior liberdade de actuação e possibilidade de pagamento de incentivos de acordo com os resultados e com a actividade que façam para lá do horário normal. Em 2019 já existiam 17 e este ano e seguintes aguarda-se pela criação de mais 40. O objectivo é melhorar as listas de espera, a eficiência e rentabilizar a capacidade instalada no SNS.

