Escolas que mais reduziram chumbos dividiram alunos por nível de aprendizagem

As escolas que mais reduziram as suas taxas de retenção nos últimos anos apostaram, na maioria dos casos, na criação temporária das chamadas “turmas de nível”, onde os alunos são agrupados em função do seu grau de dificuldade. Esta é uma das conclusões que emerge do relatório Acção Estratégica das 50 escolas que mais diminuíram o insucesso escolar no ensino básico que foi agora divulgado pelo Ministério da Educação.

