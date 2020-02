Orçamento do Estado: o rancor e o despeito são má política

As votações do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) foram a demonstração de como alguns dos principais partidos parlamentares estão em desespero estratégico e dispostos a tudo, mesmo à incoerência e ao recurso a jogadas de puro tacticismo inconsequente, para tentarem sobressair no desgaste ao Governo. Os exemplos máximos desse tacticismo foram o PSD e o BE.

Como principal partido da oposição, o PSD apresentou-se a debate com a atitude de quem pretendia cumprir o seu papel de propor alternativas credíveis ao OE2020 apresentado pelo Governo. Até aí, tudo bem. O que não se percebe é que o líder do PSD, Rui Rio, se tenha posto ao lado do BE e do PCP para aprovar a proposta do PAN de suspensão do projecto da linha circular de metro de Lisboa, uma medida que irá trazer consequências e atrasos graves ao desenvolvimento da mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa.

Totalmente incompreensível para um partido de centro-direita e que já exerceu e pretende voltar a exercer a governação do país é o ziguezague de Rui Rio em relação à descida do IVA para 6% na factura de electricidade dos consumidores privados. É evidente que o PSD tem toda a legitimidade para defender tal proposta, se a considera socialmente justa. O que já é de estranhar é que um partido responsável tenha começado por afirmar que defendia contrapartidas financeiras para compensar orçamentalmente a quebra de receitas do Estado, defendendo cortes nos gabinetes ministeriais, e, quando viu esta compensação chumbada na especialidade, entrou numa escalada de jogo táctico.

Para aliciar a esquerda, abandonou a exigência de contrapartidas e passou a defender apenas que fosse adiada a entrada em vigor da medida de Agosto para Outubro. Depois admitiu votar as propostas do PCP, que propunha a redução para 13%, e a do BE, que apontava para 6%. Na sexta-feira, teve finalmente o bom senso de não precipitar uma crise política. Terminou a estender a mão ao Governo e a fazer a vontade de António Costa, que tinha apelado ao “bom senso”. O PSD absteve-se na proposta de redução do IVA na electricidade apresentada pelo BE e votou contra a do PCP, inviabilizando assim a aprovação de ambas.

Apesar de a crise ter ficado esvaziada, este tacticismo de Rui Rio levanta dúvidas. O PSD terá feito os seus estudos de impacto da medida não só no OE2020, mas em futuros orçamentos. Afinal, Rui Rio é economista e tem fama e proveito, enquanto presidente da Câmara do Porto, de ser rigoroso nas contas. Mas será que afinal as contrapartidas que de início exigia são indiferentes? Será que para Rui Rio o objectivo do fim do défice e da existência de superavit no OE2020 não é importante? A exigência de “contas certas” deixou de ser um património do PSD? À revelia dos usos e costumes de Cavaco Silva e de Passos Coelho?

Mas as dúvidas sobre o tacticismo do PSD vão mais longe. Ir atrás de fogos-fátuos de desgaste do Governo é a forma como Rui Rio quer fazer oposição? É com o BE e o PCP que o PSD de Rui Rio quer negociar? É este o projecto que Rui Rio tem para chegar ao Governo? Já agora, estará Rui Rio seguro de que ganharia legislativas antecipadas agora, se o Governo se demitisse? O PSD esqueceu-se da crise dos professores?

A crise foi também travada pelo bom senso demonstrado desde o primeiro momento pelo CDS e pelo PCP, que desde o início se recusaram a entrar nos jogos de ziguezague parlamentar. O PCP demonstrou, mais uma vez, coerência. Percebeu o que estava em causa neste Orçamento e o que conquistou graças ao protagonismo negocial que o primeiro-ministro reservou aos comunistas. Não se deixou, assim, contaminar por mediatismos da espuma dos dias e percebeu que esta crise poderia provocar a queda do Governo, anunciada ao PÚBLICO pelo presidente do PS, Carlos César. O PCP não se esqueceu de como o chumbo do PEC IV, em Março de 2011, levou à queda do segundo Governo de José Sócrates e entregou a governação a Passos Coelho e a Paulo Portas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quem parece ter-se esquecido é o BE. É certo que o BE defende a descida do IVA na factura da electricidade há muito. Mas é também verdade que, durante quatro anos, o BE apoiou parlamentarmente o Governo minoritário de António Costa, assinando um acordo com o PS. Durante a campanha das legislativas e mesmo antes, assumiu que queria ir para o Governo com os socialistas.

Agora, parece estar disponível para se atirar para uma piscina sem água. Aceita jogos tácticos e disponibiliza-se para votar ao lado do PSD, o partido que há anos diaboliza. Qual a coerência do BE em relação ao seu passado? Está em crise de abstinência mediática e agarra qualquer oportunidade para ser manchete? E se António Costa se demitisse, estará o BE tão certo de que cresceria nas urnas?

É bom para o país que o PSD e o BE ganhem responsabilidade. A estratégia de oposição-catavento apenas serviu para descredibilizar o PSD e o BE e fortalecer o Governo de António Costa. E cheira a despeito e rancor, sentimentos que, em política, não trazem nem credibilidade nem votos.