Rangel pede debate “amplo debate nacional” sobre a eutanásia

O eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, defendeu este sábado um “amplo debate nacional" sobre a eutanásia, um tema que considera demasiado complexo e fracturante. “Não tem havido um debate sobre esta matéria e acho preocupante que se vá fazer um voto sobre sobre a eutanásia sem um amplo debate nacional”, declarou Paulo Rangel à entrada para o congresso do PSD em Viana do Castelo, mostrando-se a favor da realização de um referendo sobre a eutanásia (despenalização da morte medicamente assistida).

Em debate no congresso do PSD há uma moção sobre a eutanásia, da autoria do delegado António Pinheiro Torres. A moção foi apresentada na sexta-feira à noite depois da sessão de abertura oficial da reunião magna dos sociais-democratas.

Aos jornalistas, Paulo Rangel mostrou-se favorável à realização de um referendo sobre o tema."Eu, que não era propriamente um partidário, um adepto, do referendo, vejo que hoje é a única solução para promover um debate em que as pessoas possam sair mais esclarecidas”, argumentou. E acrescentou: “Estou muito preocupado. Temos esta notícia da Holanda da pílula sem dia seguinte. Todas as pessoas que fazem 70 anos receberão como prenda de aniversário um comprido com o qual podem suicidar-se. E depois quem é que controla o destino destes comprimidos? Às tantas vamos ter gente a matar gente”.

Preocupado com a falta de debate sobre um tema que afirma ser fracturante, Paulo Rangel pergunta:"Não sei por que é que as pessoas com 70 anos valem menos do que aquelas que têm, 59 ou as que têm 33. Sinceramente estamos a chegar a limites muito complicados. Perante isto acho que um debate nacional se enquadra”. A nossa visão humana, familiar e pessoal justifica um debate nacional”, reafirma Rangel.

O eurodeputado afirma ter havido alguma precipitação ao colocar o tema da eutanásia no congresso sem um debate e mostra compreensão com congressistas que estão a pedir a realização de um referendo. “Compreendo que os colegas aqui estão a pretender um referendo porque havendo um referendo há um debate nacional e pelo menos os portugueses são ouvidos sobre um tema tão fracturante”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Apesar de considerar que a eutanásia não devia ser sujeita a referendo, Rangel revela que os seus colegas do congresso o convenceram de que um referendo “é necessário”.

A Assembleia da República agendou, por consenso, para 20 de Fevereiro o debate dos projectos do BE, PS, PAN e PEV sobre a despenalização da morte medicamente assistida. Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do BE, André Silva, deputado do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), e Pedro Delgado Alves, vice-presidente da bancada do PS, afirmaram acreditar que, desta vez, seja possível aprovar uma nova lei, ao contrário do que aconteceu há dois anos.