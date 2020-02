Lista afecta a Montenegro vai ser liderada por Paulo Cunha

A lista ao conselho nacional do PSD afecta a Luís Montenegro será liderada por Paulo Cunha e não terá o nome do antigo líder parlamentar.

Luís Montenegro, que saiu derrotado nas directas de 18 de Janeiro, optou por não integrar nenhuma lista ao conselho nacional, assim como Miguel Pinto Luz e Hugo Soares. Como já não é deputado não terá assento neste órgão do partido. Na noite da derrota nas directas, o antigo líder parlamentar disse pretender continuar no partido como militante de base.

A lista com apoiantes da candidatura de Montenegro será encabeçada por Paulo Cunha, que é presidente da câmara de Famalicão (e líder da concelhia desta cidade), uma das maiores do PSD, mas há outros nomes próximos do antigo líder parlamentar que optaram por integrar outras listas.

Na lista de Paulo Cunha também não constará o nome de Pedro Alves, director de campanha de Luís Montenegro. O líder da distrital de Viseu, que foi apoiante de Rui Rio há dois anos e que se tornou uma das vozes mais críticas da direcção, não integrará nenhuma outra candidatura ao conselho nacional. Terá assento neste órgão como deputado mas não tem direito de voto.