Joaquim Sarmento deverá presidir ao conselho estratégico do PSD

O porta-voz das Finanças do PSD, Joaquim Sarmento, deverá assumir a presidência do conselho estratégico nacional, o órgão que ajudou a construir o programa eleitoral do partido, apurou o PÚBLICO. Até agora o conselho estratégico nacional era presidido por David Justino.

Joaquim Sarmento, que foi mandatário nacional do PSD das eleições legislativas, foi até agora porta-voz para a área das finanças do conselho estratégico nacional, ficando conhecido na campanha como o “Centeno” do PSD. No pós-congresso, o professor de finanças públicas deverá ficar no topo da estrutura que Rui Rio coloca como privilegiada para o debate de políticas públicas e de abertura do partido à sociedade.

Os nomes das listas para a comissão política nacional e para os restantes órgãos nacionais serão divulgados ao final desta tarde.

São também esperados os discursos de Luís Montenegro e de Miguel Pinto Luz. Na reabertura do congresso à tarde, depois da pausa de almoço, as intervenções dos críticos vão ter respostas quase imediatas por parte de destacados membros da direcção de Rui Rio, disse à Lusa fonte da comissão política dos sociais-democratas. O primeiro a falar será Hugo Soares, seguido de André Coelho Lima.