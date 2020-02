Elina Fraga deixa núcleo duro do líder do PSD e André Coelho Lima é promovido

O líder do PSD subiu neste fim de tarde de sábado ao palco do congresso, em Viana do Castelo, para anunciar os seus candidatos aos órgãos de direcção. Entre as novidades estão a promoção de André Coelho Lima e Isaura Morais ao lugar de vice-presidentes da comissão política nacional. Elina Fraga, que foi uma das surpresas do último congresso, deixa a direcção.

Antes de anunciar os nomes, Rui Rio citou o antigo chanceler alemão Helmut Kohl: “Cada vez que nomeava alguém conseguia um amigo e dez inimigos. Eu acho que vou fazer um bocadinho melhor”, disse.

Sai da vice-presidência da comissão política nacional (CPN) Elina Fraga e para o seu lugar entra Isaura Morais, ex-presidente da Câmara de Rio Maior. André Coelho Lima, que era vogal da anterior CPN, é uma das novidades, passando a ocupar uma vice-presidência. Quem também deixa este órgão é José Manuel Bolieiro, líder do PSD-Açores, que ocupará uma das vice-presidências da mesa do congresso.

Mantêm-se como vices de Rui Rio David Justino, Isabel Meireles, Nuno Morais Sarmento e Salvador Malheiro - as vice-presidências passam de seis a sete.

Nos vogais da CPN, as novidades são: Joaquim Sarmento (o porta-voz para a área das Finanças), Luís Maurício (PSD-Açores), Paula Cardoso (ex-deputada), Ricardo Morgado (PSD-Viseu) e Paula Calado (entrou na lista do PSD às europeias). Deste órgão, saem Maria da Graça Carvalho, Ofélia Ramos, João Cunha e Silva e Cláudia André. António Carvalho Martins, António Topa, Fátima Ramos, Manuel Teixeira e Maló de Abreu não mudam de cargo (continuam vogais da CPN).

José Silvano mantém-se como secretário-geral do partido e Paulo Rangel será o número um da lista de Rio ao conselho nacional (Arlindo Cunha é o número dois, seguindo-se António Proa, Paulo Ramalho e Vítor Martins). Fernando Negrão é a proposta do líder para o Conselho de Jurisdição Nacional.

Na mesa do congresso, o líder reconduziu Paulo Mota Pinto, que terá, na sua equipa de vice-presidentes, José Manuel Bolieiro e Isabel Cruz, em substituição de Almeida Henriques (que foi apoiante de Pedro Santana Lopes em 2018 e de Luís Montenegro em Janeiro) e Lina Lopes (que agora é deputada).

Os nomes propostos por Rui Rio para a Comissão Nacional de Auditoria Financeira são Fernando Sebastião, Rui Morais e Ester Amorim.