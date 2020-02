Carlos César no encerramento do congresso do PSD

O PS estará representado pelo seu presidente, Carlos César, no encerramento do 38.º Congresso do PSD, no domingo, em Viana do Castelo. A delegação socialista integra o secretário-geral adjunto, José Luís Carneiro, e o presidente da federação de Viana do Castelo, Miguel Alves, que também preside à Câmara de Caminha.

O Governo não irá estar presente, já que o PSD não tem a prática protocolar de convidar representantes do executivo para o encerramento dos seus congressos.

A maior delegação partidária será a do CDS. Estará presente o presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos; o coordenador autárquico, Fernando Barbosa; o presidente da Câmara de Ponte de Lima, Vítor Mendes; o presidente da comissão política distrital de Viana do Castelo, Paulo Sousa; e o presidente da comissão política concelhia de Viana do Castelo, Carlos Meira.

O PCP far-se-á representar por Gonçalo Oliveira, membro da comissão política nacional, e por João Correia, membro do comité central e da direcção da Organização Regional de Viana do Castelo.

O BE não manda ninguém, mantendo assim a prática de não estar presente no encerramento dos congressos do PSD e do CDS.